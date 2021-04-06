Bursa’da bir köyü su bastı

Bursa'da dağ köylerinden biri olan Güvem köyü, eriyen kar suları ve aralıklarla devam eden yağmurlar nedeniyle taşan dereler yüzünden sular altında kaldı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Güvem köyünün kenarından geçen dere eriyen kar suları ve yağışlar nedeniyle taştı. Taşan sular önüne ne kattıysa köye doğru aktı. Yolları büyük kaya parçaları ve taşlarla kaplayan sel suları köydeki evlerin bahçelerine doldu. Evlerini su basan köylülerin imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Sel sularının getirdiği kaya ve taş parçaları yüzünden ulaşımın yaklaşık 4 saat durduğu köyde çalışma başlatan ekipler yolları açarak köye dolan sel sularını boşalttı. Vatandaşlar suların çekilmesiyle evlerine girebildi.