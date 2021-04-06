Bursa’nın verimli ovaları sular altında 30 bin dönüm araziyi su bastı

Yağışların 3 gündür aralıklarla devam ettiği ve Uludağ'daki karların eridiği Bursa'da sel ve taşkınlar yaşanıyor. Boğazköy barajının kapaklarının açılmasıyla birlikte, verimli ovaların bulunduğu Yenişehir de dereler taştı. Sular Yenişehir Akdere, Papatya, Günece, Gökçesu, Toprakdere, Söylemiş, Ayaz, Karasıl, Yolören, Çeltikçi ve Merkez Çayır Mahallesinde yaklaşık 30 Bin dönüm araziyi bastı.

ARAZİLERİN YÜZDE 20'Sİ EKİLİ

Arazide ekili olarak hububat, bezelye, patates, ıspanak ve ayçiçeği gibi ürünlerinin bulunduğunu belirten Yenişehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kamil Oruç, 'Hasar gören köylerde gidip yerinde incelemelerde bulunduk. Şükür ki şu an arazinin yüzde 20'si ekili durumda. Arazi halen sular altında olduğu için tam olarak hasar tespiti yapamadık. Sular çekilir çekilmez hasar tespit çalışmalarını yapacağız. İl Müdürlüğümüzden de ekipler incelemeye geliyor. Şu an arazi de ekili olarak hububat, bezelye, patates, ıspanak ve ayçiçeği bulunuyor. Eğer su fazla durmaz ise bu ürünlerden patates ve ıspanak dışında zarar görülmez. Yenişehir çiftçisine geçmiş olsun' dedi.

"TÜM EKİPLERİMİZ SEFERBER"

Bölgede incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 'Arazinin sular altında kalması üzerine sabahın erken saatlerinden itibaren daire amirlerimiz ile birlikte araziyi gezdik. Mal kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Yenişehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kamil Oruç, Ziraat Odası Başkanımız Sadi Aktaş, Muhtarlar Derneği Başkanımız Orhan Yıldız ve Belediye birim müdürlerimiz ile birlikte zarar gören arazinin tümünü gezdik. Belediye tam kadro vatandaşın yaralarını sarmak için geçeden itibaren görevinin başındaydı. Çok şükür can kaybı yok. Yine çok şükür şu an arazinin sadece yüzde 20'si ekili durumda. Bu nedenle üreticimizin zararı fazla değil. Yine de yapılacak olan hasar tespit çalışmalarına belediyemizin bütün ekipleri göreve hazırdır. Allah daha beterinden korusun. Yenişehir halkımıza geçmiş olsun' dedi.