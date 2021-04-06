Cami inşaatından havan mermisi çıktı

İstanbul Ümraniye'de bir cami inşaatının kazı çalışmaları sırasında "havan topu mermisi" bulundu. Askeri amaçla kullanılan ve patlayıcı etkisi yüksek olan mermi, bölgede büyük korku ve panik yarattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay İstanbul Ümraniye'de yer alan bir inşaat alanında dün meydana geldi. İddiaya göre cami yapımı için devam eden kazı çalışmaları sırasında 80 santimlik bir havan topu mermisi bulundu. Yüksek patlayıcılık etkisiyle bilinen havan topu mermisini fark eden işçiler hemen olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mermi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından titizlikle emniyete götürüldü.

PATLAMADAN BULUNDU



Yaşanan olaya ilişkin konuşan Dursun Ali Yıldız, "Cami inşaatına yaklaşık bir ay önce başlandı. Bizler de olayı bugün duyduk. İnşaatta çalışan arkadaşların dikkati sayesinde havan mermisi fark edilmiş. Durum polis ekiplerine bildirilmiş. Polis memurlarımızda güvenlik önlemlerini alıp, incelemelerini yaptıktan sonra havan mermisini götürmüşler. Merminin kaç yıllık olduğuna dair net bir bilgi sahibi değiliz" diye konuştu.