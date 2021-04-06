Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanlığı’nın olağan seçimi yapıldı

Yapılan kapalı oylamada Nihat Öner 16 oy alırken Önder 17 olarak yeni il genel meclis başkanı oldu.

MEVCUT BAŞKAN KAYBETMİŞTİ

İl Genel Meclisi başkanlık koltuğuna üç yıl oturacak başkanın seçileceği olağan seçimde sürpriz gelişmeler yaşandı. Mevcut başkan Sadık Göğüsgeren'in İl Genel Meclisi Başkanlığı için partisi tarafından yapılan ön seçimi bir oyla kaybetmesinin ardından CHP'nin adayı Nihat Öner oldu.

KAZANMASI KESİN DİYE BAKILIYORDU

CHP adayı Nihat Öner'in meclisteki oy çokluğu nedeniyle kazanması kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Seçimlere saatler kala CHP'den istifa eden Nejat Önder son dakikada meclis başkanlığı için bağımsız aday oldu.

17 OYLA KOLTUĞA OTURDU

Bir dönem CHP İl Başkanlığı görevini de yürüten Nejat Önder bağımsız aday olarak girdiği yarıştan sürpriz bir şekilde galip ayrıldı. Yapılan kapalı oylamada CHP, MHP ve AK Parti'nin de oylarını alan Öner, 17 oyla meclis başkanı seçildi.

CHP KARIŞMIŞTI

Öte yandan 2 yıl boyunca il genel meclisi başkanlığını başarıyla yürüten Sadık Göğüsgeren'in partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyerek ön seçime gidilmesi ve seçimin kaybedilmesi partide gerginliğe yol açtı. Aday yarışını bir oy farkla kazanan Nihat Öner'i CHP Milletvekili Muharrem Erkek'in ve İl Başkanı Metin Ümit Ural'ın desteklediği ve Göğüsgeren'in bilerek aday gösterilmediği iddiaları partide karışıklığa yol açarken, meclis başkanlığının da son dakika da kaybedilmesi partide büyük tepkilere neden oldu.