Cesedin bulunamadığı cinayet davasında flaş gelişme

2018 yılında Çayırova'da eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kuzenini öldürerek ormanlık alana gömen ve olayla ilgili açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında farklı bir cinayet daha işlediği iddiası ile hâkim karşısına çıkartıldı. Öldürdüğü kuzeni Yusuf Acar'ın ormanlık alana gömen ve 3 gün sonra cesedin yerini gösteren Acar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrasında, bir aile Şehmus Acar hakkında yanında çobanlık yapan ve 2016 yılında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Burhan Çelikdere'yi de öldürmüş olabileceğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Acar, savcılıkta verdiği ifadesinde Çelikdere'yi öldürdüğünü kabul etti. Cinayetten müebbet hapis cezası alırken hakkında tekrar farklı bir cinayetten dolayı dava açılan Acar, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkartıldı. Duruşmaya sanıklar Şehmus Acar, Mustafa Z ile avukatları ile maktul Burhan Çelikdere'nin aile yakınları katıldı.

TAHLİYE İSTEDİ

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şehmus Acar ve Mustafa Z. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma katıldı. Duruşmada sırayla söz alan sanıklar Şehmus Acar ve Mustafa Z. bundan önce gerçekleşen duruşmalarda yer alan beyanlarını tekrar ederek tahliyelerini talep etti.

Dosyayla ilgili mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Şehmus Acar için Burhan Çelikdere'ye karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ederken diğer sanık Mustafa Z. için "şüpheden sanık yararlanır" ilkesince beraat kararı verilmesini talep etti.

EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM

Katılanlardan maktul Burhan Çelikdere'nin ağabeyi Mirza Mehmet Çelikdere, "Olayı sanıklar gerçekleştirmiştir. Cinayeti asıl tasarlayan Mustafa Z.'dir. Sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

NAMAZ KILIYORUM, ÖLDÜRSEM SÖYLERİM

Duruşmada tekrar söz alan sanık Şehmus Acar, "Burhan'ı ben öldürmedim, kendisini öldürmem için bir sebep yok. Hazırlık aşaması ifademde cinayeti kabul etmemin nedeni o anki psikolojik durumumdan kaynaklı. Ben namaz kılan biriyim, Burhan'ı öldürmüş olsam söylerdim. Beraatımı istiyorum." dedi.

MAKTULÜ TANIMAM

Sanık Mustafa Z. ise mütalaaya karşı söz alarak, "Maktulü tanımıyorum, yüzünü bile görmedim. Beraatimi talep ederim." dedi. Mahkeme heyeti dosyayı karar vermek üzere inceleme alırken tutuklu sanıklarının tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.