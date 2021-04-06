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Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:11

Çete üyesi kız çocuğu yakalandı!

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Çete üyesi kız çocuğu yakalandı!

'da çeşitli kapkaç olaylarından 12 ayrı dosyası bulunan ve cezaevi firarisi çete üyesi 17 yaşındaki kız çocuğu jandarma ekiplerince yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli olaylardan aranma ve yakalama kaydı bulunan şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi için çalışma yaptı.

Batman ve çevre illerde kapkaç yöntemi ve alışveriş merkezlerinde vatandaşlardan haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getiren çete üyelerinden olan D.T. (17) isimli kız çocuğu jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı. 12 ayrı hırsızlık suçu ve ayrıca cezaevi firarisi olarak aranan hakkında 12 yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi Înfaz Kurumuna teslim edildi.

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Çete üyesi kız çocuğu yakalandı!
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