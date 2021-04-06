Çete üyesi kız çocuğu yakalandı!

Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli olaylardan aranma ve yakalama kaydı bulunan şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi için çalışma yaptı.

Batman ve çevre illerde kapkaç yöntemi ve alışveriş merkezlerinde vatandaşlardan haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getiren çete üyelerinden olan D.T. (17) isimli kız çocuğu jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı. 12 ayrı hırsızlık suçu ve ayrıca cezaevi firarisi olarak aranan hakkında 12 yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi Înfaz Kurumuna teslim edildi.