CHP’de “beğeni” krizi

Ulusal bir televizyon kanalında yayımlanan Yerelden Siyaset programına katılan Çanakkale CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural'ın program detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaşması krize döndü. "Çanakkale'mizin sorunlarını zamanım oranında dile getirmeye çalıştım" diyen Ural'ın paylaşımına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.

TEK SORUN "BAŞKAN" DEDİLER

Ural'ın programını izleyen birçok kullanıcı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı çalışmadığını gerekçe göstererek hedef tahtasına oturttu. Bir kullanıcı Ural'ın paylaşımının altına "Çanakkale'nin tek sorunu Ülgür Gökhandır" diye yorum yaparken bir kullanıcı ise "Gerekli mesajları ilgililere verdiniz. Mesajlarınız umarım ilgili yerlere ulaşır" yazdı. Bazı kullanıcılar ise, Gökhan yönetiminde Çanakkale'ye hiç bir hizmetin gelmemesinden dert yakındı.

YORUMLARI BEĞENDİ

Yorumların bazılarını beğenen bazılarını ise teğet geçen Ural'ın, Belediye Başkanı Gökhan hakkındaki eleştirileri beğenmesi "Parti de Ural-Gökhan gerginliği mi yaşanıyor " sorusunu gündeme getirdi. Gelen tepkiler üzerine Ural, beğenileri apar topar kaldırırken, Gökhan'ı savunan yorumlara beğeni yapmaması dikkat çekti.