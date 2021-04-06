Zonguldak'taki cinayette 3 tutuklama

Zonguldak'ta 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki Aydın Zengin'in cesedinin ormanlık alanda bulunması ile ilgili gözaltına alınan üvey annesi, babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Beycuma Beldesine bağlı Karadere köyünde yaklaşık 5 aydır kayıp olan Aydın Zengin'in (32) cesedinin ormanlık alanda bulunması ile ilgili gözaltına alınan baba S. Z, üvey anne Ü. Z, ve kardeşi A.Z ve babanın arkadaşı S.A jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiler.

Şüphelilerden S.A., Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Adliyeye sevk edilen baba S. Z, üvey anne Ü. Z, ile kardeşi A. Z, kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meydana gelen olayda öldürülen Aydın Zengin'in köyün yakınlarındaki ormanlık alanda gömülmesinin ardından cesedi ormanlık alanda aranmış, aramalarda Aydın Zengin'in cesedine ulaşılmıştı.