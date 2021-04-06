Cinsel ilişki vaadiyle... 'Yarasa kızlara' operasyon!

PARALARINI İSTEYEN KİŞİLERE KÖTÜ SON



Güvenlik kameralarına da yansıyan bir olayda, otel odasında müşterileri ile buluşan kadın, mağdurların parasını gasp ederek odadan kaçtı. Bunun üzerine iki kişi kadını koridor da yakaladı. Paralarını isteyen iki mağdur erkek lobide bekleyen çete üyeleri tarafından sopa ve bıçakla darp edilerek yaralandı.