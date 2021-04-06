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Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:13

Dünyaya gelen bebekler hediyelerle karşılanıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Dünyaya gelen bebekler hediyelerle karşılanıyor

Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak oluyor. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, dünyaya gözlerini açan minik bebeklerin evlerine ziyaret gerçekleştirerek, temel ihtiyaçları içinde barındıran bebek çantası hediye ediyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçede ikamet eden yeni doğan bebekleri güzel bir sürprizle karşılıyor. Sosyal medya hesaplarına gelen talep üzerine yeni doğan bebek ve ailesi tespit ediliyor. Başvuruların kabul edilmesiyle Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, aileleri evlerinde ziyaret ediyor.

BEBEK TEMEL İHTİYAÇ ÇANTASI HEDİYE

Ziyarete gidilen ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunulurken, bebek bezinden kıyafete, emzikten biberona bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren bir çanta hediye ediliyor. Böylece ailelere bir nebze de olsa destek sağlanmış oluyor.

"TARİFSİZ MUTLULUK YAŞAYAN AİLELERİN YANINDA OLUYORUZ"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Hep birlikte daha iyiye diyerek çıktığımız bu yolda bizler komşularımızın acılarını da mutluluklarını da paylaşıyoruz. 9 aylık serüvenin sonunda tarifi olmayan birçok duyguyu bir arada yaşayan ailelerimizin sevincini yürekten paylaşıyoruz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında kıymetli eşim Tuba Dursun, ilçemizdeki 0-12 aylık bebeklerin evlerine ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyarete gidilen ailelere destek olmak adına bebeklerin temel ihtiyaçlarını kapsayan çantayı onlara hediye ediyoruz. 'Dünyaya, aramıza hoş geldin bebek' diyoruz" diye konuştu.

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Dünyaya gelen bebekler hediyelerle karşılanıyor
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