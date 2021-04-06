Elazığ’ın tek algoloji uzmanı şehir hastanesinde

Kronik ağrıların tedavisinin yapıldığı Algoloji Kliniğinde; Bel ve boyun fıtığı olup ameliyat ile tedavi planlanamayan hastalar, bel ve boyun fıtığı tedavisi için ameliyat geçirip ağrısı geçmeyen hastalar, diz ve omuz ağrısı olan hastalar, yaygın kas ağrısı olup ilaç tedavisi ve fizik tedaviden fayda görmeyen hastalar, diyabet hastalığına bağlı kronik ağrılar yaşayan hastalar, damar tıkanıklığına bağlı kronik ağrılar gibi şikâyetleri olanlar ile son dönem kanser hastaları başvurabiliyorlar.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Algoloji Uzmanı Dr. Meltem Kanar yaptığı açıklamada Algoloji Kliniğinde kronik ağrıları olan hastaların tedavilerini yaptıklarını belirterek; "Kronik ağrı (3 aydan uzun süren ağrı) iş ve aile hayatımızda ciddi problemlere yol açabilen ve bu nedenle hayat kalitesinde azalmaya yol açan toplumda sık görülen bir sorundur. Hastanemiz bünyesinde hizmet veren ağrı kliniğinde, sosyal hayatımızı sekteye uğratan uzun süreli ağrıları kişi bazında inceleyerek çözüme ulaştıracak tedavileri planlamaktayız. Kliniğimize başvuran hastalar kronik ağrısı olan ve söz konusu ağrıya neden olan hastalığın tedavisi için cerrahi tedavi protokolü planlanmayan (uygulanamayan) veya cerrahi tedaviye rağmen ağrıları olan hastalardır. Uzun süreli kas ve eklem ağrıları, kronikleşen bel ağrıları, ameliyat düşünülmeyen boyun ve bel fıtığı ağrıları, geçirilmiş operasyon sonrası görülen ağrılar, nöropatik ağrılar olarak adlandırdığımız özellikle diyabet hastalığı başta olmak üzere birçok nedenle görülen sinir harabiyetine bağlı ağrılar polikliniğimizde değerlendirilip ağrıya yönelik tedavileri planlanmaktadır. Amacımız kişinin var olan ağrısını azaltarak hayat kalitesini yükseltmektir" şeklinde konuştu.

Algoloji Kliniği'nde, ayrıca migren, küme, gerilim, nevralji gibi baş ağrıları, boyun ve kol ağrıları, bel ve bacak ağrıları, eklem ağrıları, fibromiyalji, zona, kanser ağrıları, periferik damar hastalığına bağlı ağrılar gibi ağrılı durumların tedavisinin yapıldığını dile getiren Uzm. Dr. Kanar; "Bazı girişimsel işlemlerimizi ameliyathane ortamında yapmaktayız. Ameliyathanelerimiz modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış, enfeksiyondan korunma anlamında en üst düzey güvenlik önlemlerine ve yapıya sahiptir. Bu sayede uyguladığımız grişimsel tedavi işlemlerini güven içerisinde yapabiliyoruz. Hastalarımıza polikinikte yapabildiğimiz işlemler olduğu gibi bazı grişimsel işlemleri ameliyathane ortamında uyguluyoruz" dedi.

Algoloji Uzmanı Dr.Meltem Kanar, kliniklerinde, baş ağrılarına yönelik minimal invaziv girişimlerden oksipital sinir bloğu, sfenopalatin ganglion bloğu, trigeminal ganglion bloğu, diğer periferik sinir blokları, boyun ve bel ağrılarına yönelik epidural ve faset eklem enjeksiyonları ve sinir köklerine yönelik radyofrekans tedavileri, omuz, diz gibi eklemlere yönelik, eklem içi enjeksiyonlar ve sinir blokajları, eklem sinirlerine yönelik radyofrekans tedavileri, zona, periferik damar hastalıkları ve kanser ağrılarına yönelik sinir blokajları gibi işlemleri yapabildiklerini de vurguladı.