Erzurum Valisi Okay Memiş: Potadan döndüm

Yeni tip koronavirüsü atlattıktan sonra göreve başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurum Şehir Hastanesi'nde 15 gün kesintisiz yattım. Bu hastalığı hiç de hafif geçirmedim, beni resmen yatağa yapıştırdı. Öyle çok da ağır geçirmedim ama resmen potadan döndüm" dedi. Vali Memiş, hastalığı süresince dualarını esirgemeyen ve destek olan herkese çok teşekkür etti. Memiş, "Çok dikkat ettim, kurallara çok uydum ama yine benim dikkatsizlik veya özensizliğimden ya da bir kardeşimizin özensizliğinden virüsü kaptım. Normalde bir birim virüs insanı hasta edebiliyor fakat benim vücudumda 10 birim virüs tespit edildi. Bu işin şakası yok" diye konuştu.