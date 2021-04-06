Evlat nöbetine bir aile daha katıldı: HDP özürlü oğlumu kaçırdı!

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 582. gününde devam ediyor... Çalışmaya gittiği İstanbul'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Özkan Tüfenci için Muş'tan diğer oğlu Resül Tüfenci ile gelen anne Türkan Bayrak da oturma eylemine dahil oldu.