FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi göz altına alındı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Askeri Mahrem ve Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Bitlis'te 10, Kahramanmaraş'ta 1, Sivas'ta 1, Isparta'da 1, Batman'da 1, Adana'da 1, Trabzon'da 1 ve Ankara'da 1 olmak üzere toplam 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik 6 Nisan 2021 günü eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda, C.B, H.K, M.K, M.S.K, S.Ç, S.B, T.Ü, Z.A.T, D.B, E.K. isimli 10 askeri personel ve A.K, C.A, E.Ö, F.İ, T.K, Y.E.H, H.T. isimli 7 emniyet personeli gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlılıkla devam etmektedir."