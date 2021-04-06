Figürlere can veren adam

8 yaşındayken ders kitabında gördüğü Karagöz Hacivat figürlerinden etkilenen ve yıllar içerisinde bu alanda kendisini geliştiren Taner Mücahit İnan, figürlerin yapım aşamasından, oyunların senaryolarının oluşturulmasına kadar birçok aşamada başarılı işlere imza atıyor. Aynı zamanda oyunların seslendirmesini ve gösterimini de yapan İnan, adeta figürlere can veriyor.

İlkokul yıllarında, daha 8 yaşındayken ders kitabında gördüğü Karagöz Hacivat figürleri Taner Mücahit İnan'ın yaşamında bir kırılma anın yaşanmasına neden oldu. Figürlerin üzerindeki motiflerden etkilenen İnan, bu alanda kendisini geliştirmeye başladı. O yıllarda kaynak bulmakta zorlansa da içinde uyanan merakla kendini geliştirmeye başlayan İnan, bu yolda ilk gösterisini 13 yaşında yapmayı başardı.

BÜYÜK EMEK HARCIYOR

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu olan genç sanatçı bilgisayar tamiri yaptığı dükkânın arka tarafında ise büyük emek harcayarak el becerisiyle figürlerini oluşturuyor. Oyunlarını da kendi yazan ve 17 farklı karaktere ses veren İnan "Karagöz ve Hacivat Osmanlı'nın sinemasıydı" diyerek bu sanatı tüm dünyaya tanıtarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

13 YAŞINDA SAHNEYE ÇIKTI

Sanatına başladığı ilk yıllardan buyana yaşadığı tüm süreçleri aktaran İnan, "8 yaşında ilkokul kitabında gördüğüm Karagöz Hacivat figürleriyle bu sanata olan ilgim başladı. Sadece dersimizde işlediğimiz bir konuydu fakat benim ciddi manada ilgimi çekti ve araştırmaya, kendimi geliştirmeye başladım. Yıllardır gölge oyunlarımızda kullanabileceğimiz tasvir figürlerini yapar hale geldim. İlk gösterimi sahnelediğim de daha 13 yaşındaydım

ÇOK DEĞERLİ BİR SANAT

Bu sanata ilgimi artıran en önemli nokta geleneksel Türk Motifleri oldu. Burada Osmanlı Devleti dönemindeki yaşayış biçimini, sosyal hayatı görebiliyorsunuz. Bunu hissetmek, seyirciye yansıtmak çok değerli bir sanat. Bu sanata ilk merak saldığım yıllarda çok fazla kaynak yoktu. Kocaeli'de bu işlerle uğraşan pek kimsede yok.

RAMAZAN'DA ONLİNE GÖSTERİ

Yıllardır yüzlerce gösteriye çıktım. Pandemi nedeniyle sadece geçtiğimiz yıl sahneye çıkamamıştım. Önümüzdeki Ramazan ayı boyunca da İstanbul Sarıyer Belediyesinde online gösterilerimiz olacak. Kocaeli'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kütüphanecilik haftası için bir oyun hazırladım. Kültür ve Turizm Bakanlığına Deli Dumrul destanını ilk kez ben uyarladım. Yaptığım 3 eserde Yapı Kredi Müzesinde sergileniyor.

TAKVİM YAPRAKLARINDAN FİGÜR

Bu sanata merakımın başladığı yıllarda çok fazla kaynak bulamıyordum. Bu yüzden ilk yıllarda figürleri oluştururken plastikleri kullanıyordum hatta takvim yaprağından figür yapmaya çalışıyordum. Bir gölge oyunu olduğu için şeffaf figürler olması gerekiyor. Daha sonra defterlerimin kapak sayfalarını yırtarak yeni figürler oluşturdum. Kendimi geliştirdikçe figürlerin deriden yapıldığını öğrendim. Bir dana derisinde 25-30 adet figür çıkarılabiliyor. Bu figürleri yapmak çok kolay bir iş değil. Bir figürü yapmak yaklaşık 12 saat gerekiyor" dedi.

KARAGÖZ VE HACİVAT OSMANLI'NIN SİNEMASI

6 yıldır kendi iş yerimde bilgisayar ve elektronik kart tamiri işi ile uğraşıyorum. Ön tarafta tamir işleriyle uğraşırken dükkânın arka tarafında ise sanatıma devam ediyorum. Sanatımıza olan ilgi son dönemde gerçekten çok arttı. İmkânım olduğu sürece bu 500 yıllık bir geçmişe dayanan sanatımızı dünyaya tanıtmak istiyorum. 18 yıldır bu sanattan hiç vazgeçmedim. İçerisinde kadın ve çocuk olmak üzere 17 karakterin seslendirmesini yapıyorum. Karagöz ve Hacivat Osmanlı'nın sinemasıydı. Bu muhteşem sanatı tüm kültürlere tanıtarak, gelecek nesillere aktarmak, sevdirmek istiyorum" dedi.