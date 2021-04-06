Gazi Osman Paşa vefatının 121. yılında anıldı

Osmanlı tarihinin en önemli komutanlarından olan ve Plevne'de verdiği destansı mücadeleyle tarihe geçen Gazi Osman Paşa, vefatının 121'inci sene-i devriyesinde Fatih Camii haziresindeki kabri başında dualarla yâd edildi. Gazi Osman Paşa'nın 5 torununun da katıldığı anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Program, Gazi Osman Paşa'nın türbesinde Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlarken, İstanbul Müftüsü Maşalı dua etti. Vali Yardımcısı Özyiğit, Gazi Osman Paşa'yı rahmetle andıklarını ifade ederek, "Milletimizin yiğit evlatları inşallah Gazi Osman Paşa'yı aratmazlar" dedi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, Gazi Osman Paşa'nın ismini taşıyan ilçede yaşamaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi. Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve dernek üyeleri türbe başında saygı nöbeti tutarken Gaziosmanpaşa ve Fatih belediyeleri anma sonrası katılımcılara helva ve çorba ikramında bulundu.