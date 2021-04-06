Genç adam iş yerinde ölü bulundu

Kocaeli Kandıra İlçesinde oturan 25 yaşındaki Orhan Murat Kayı, sabah saatlerinde çalıştığı imalathaneye malzeme almaya gitti fakat bir daha geri dönmedi.

Kendisinden haber alınamayan Kayı,bir süre sonra çalıştığı imalathanede ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeni henüz belli olmayan Murat Kayı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Genç adamın cenazesi tamamlanan adli işlemler sonrasında Kanatlar köyü Karabacaklar mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.