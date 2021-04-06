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Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:30

Genç adam iş yerinde ölü bulundu

ABBAS ÇAKAR
Genç adam iş yerinde ölü bulundu

Kandıra İlçesinde ikamet eden Orhan Murat Kayı (25) çalıştığı imalathanede ölü olarak bulundu.

Kocaeli Kandıra İlçesinde oturan 25 yaşındaki Orhan Murat Kayı, sabah saatlerinde çalıştığı imalathaneye malzeme almaya gitti fakat bir daha geri dönmedi.

Kendisinden haber alınamayan Kayı,bir süre sonra çalıştığı imalathanede ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeni henüz belli olmayan Murat Kayı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Genç adamın cenazesi tamamlanan adli işlemler sonrasında Kanatlar köyü Karabacaklar mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Genç adam iş yerinde ölü bulundu
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