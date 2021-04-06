Gerçek, 4500 saatlik kamera incelemesinden sonra ortaya çıktı! Cesedi boş arazide bulunan kadını eski kocası öldürmüş

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üç gün önce Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde, bıçaklanarak öldürülen ve cansız bedeni boş araziye atılan kadının cinayet zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı.

4 BİN 500 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Ekipler, olayın ardından mahallede plakasını tespit edemediği bir aracı, 50 kilometrelik bir alanda, 4 bin 500 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu Hürriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde buldu.

ESKİ EŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Y.T. (40) olduğunu tespit etti. Olayın yaşandığı gün üzerinden kimlik çıkmayan kadın ile Y.T. arasındaki ilişkiyi belirlemek için araştırma yapıldı. Y.T'nin, öldürülen F.A.'nın eski eşi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Yakalanan ve adliyeye sevk edilen Y.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.