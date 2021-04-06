Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gölcüklü çift koronaya yenildi
Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:30

Gölcüklü çift koronaya yenildi

ABBAS ÇAKAR
Gölcüklü çift koronaya yenildi

Gölcük İlçesinde oturan ve bir süre önce yakalandıkları Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Eyigün çifti, aynı gün hayatını kaybetti.

Kocaeli Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi sakinlerinden olan ve Gölcük Tersane Komutanlığından emekli 85 yaşındaki Süleyman Eyigün ve kendisi ile aynı yaştaki eşi Necmiye Eyigün 15 gün önce rahatsızlandı.

Yapılan tetkik ve muayeneleri sonucu Koronavirüs'e yakalandıkları tespit edilen Eyigün çifti, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 50 yılın üzerinde evli oldukları öğrenilen 2 çocuk sahibi Eyigün çifti, durumları ağırlaşınca 10 gün önce yoğun bakım servisine alındı. Tedavileri süren çiftten sabah saatlerinde acı haber geldi. Karı koca aynı gün hayatını kaybetti. Çiftin cenazesinin kısıtlı katılım ile Bayram camiinden kaldırılıp Gölcük 17 Ağustos mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gölcüklü çift koronaya yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA