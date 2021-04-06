Gölcüklü çift koronaya yenildi

Kocaeli Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi sakinlerinden olan ve Gölcük Tersane Komutanlığından emekli 85 yaşındaki Süleyman Eyigün ve kendisi ile aynı yaştaki eşi Necmiye Eyigün 15 gün önce rahatsızlandı.

Yapılan tetkik ve muayeneleri sonucu Koronavirüs'e yakalandıkları tespit edilen Eyigün çifti, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 50 yılın üzerinde evli oldukları öğrenilen 2 çocuk sahibi Eyigün çifti, durumları ağırlaşınca 10 gün önce yoğun bakım servisine alındı. Tedavileri süren çiftten sabah saatlerinde acı haber geldi. Karı koca aynı gün hayatını kaybetti. Çiftin cenazesinin kısıtlı katılım ile Bayram camiinden kaldırılıp Gölcük 17 Ağustos mezarlığında defnedileceği öğrenildi.