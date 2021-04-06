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Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:46 Son Güncelleme: 6.4.2021 13:46

Hileleri Nelerdir? - En Çok Kullanılan GTA 5 Silah, Para, Ölümsüzlük Hileleri ve Tüm Şifreler

GTA 5 Hileleri Nelerdir? - En Çok Kullanılan GTA 5 Silah, Para, Ölümsüzlük Hileleri ve Tüm Şifreler

Kuşkusuz oyun dünyasının enleri arasında Grand Theft Auto serileri yer alıyor . oyununun birçok serisi olmasına rağmen en çok tutulanı ise GTA 5 olmuştur. ise oyun hakkında internet üzerinde en çok yapılan araştırmalardan birisidir. GTA 5 hileleri kullanarak ölümsüzlük şifresi, silah şifresi ve daha birçok şifreyi yazıp oyunu istediğiniz gibi kontrol altına alabilirsiniz. GTA 5 hileleri ve şifreleri arasında ise en fazla kullanılanı GTA 5 ölümsüzlük hilesi, GTA 5 silah hilesi ve GTA 5 para hilesi olarak dikkat çekmektedir. İşte, GTA 5 hileleri ve şifreleri!

GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. O günden bu yana en popüler oyunlardan birisi olmayı başarmıştır. Günümüzde hala en fazla oynanan oyunlar listesinde de en ön sıralarda yer alır. GTA 5 hileleri ise oyun severlerin bu noktadaki en çok merak ettiği konudur. GTA 5 para hilesi ve GTA 5 silah hilesi başta olmak üzere GTA 5 hileleri ve şifreleri listesine bu başlık altında yer verdik. GTA 5 hileleri kullanarak oyunu dilediğiniz gibi kontrol altında ilerletebilirsiniz.

GTA 5 HİLELERİ NELERDİR?

GTA 5 hileleri arasında en popüler olanları ve işinize yarayacak tüm şifreleri aşağıda bulabilirsiniz. GTA 5 para hilesi de bu noktada ne kadar fazla araştırılsa da böyle bir şifre bulunmamaktadır. İşte GTA 5 hileleri;

Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

GTA 5 oyununda arabma seviyesini arttırma şifresini kullanarak oyunu daha heyecanlı hale getirebilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra polisler tarafından her yerde aranacağınızı ve işinizin oldukça zor olacağını unutmayın.

Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

Aranma seviyesini düşürerek polisleri her ne yaparsanız yapın peşinizden atabilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra artık daha rahat hale gelebileceksiniz.

Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER

GTA 5 severler tarafından en fazla kullanılan hilelerden birisidir. Ölümsüzlük hilesi yazarak tüm tehlikelere karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra 5 dakika boyunca oyunda ölümsüzlük olacaksınız.

Hızlı Koşu : CATCHME

Hızlı koşu şifresi yürüyüş ve koşma hızınızı maksimum seviyeye çıkaracaktır. Bu şifreyi yazdıktan sonra tehlike anlarında daha hızlı hareket edebilecek hale geleceksiniz.

Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

GTA 5 hileleri arasında en çok tercih edilenlerden birisidir. Şifrenin aktif hale gelmesi ile birlikte ister yağmurlu, ister güneşli hava oyunu oynayabileceksiniz.

Kayan Araçlar : SNOWDAY

Kayan araçlar şifresi yazarak oyunda adrenalin dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. Bu hile aktif olduğunda şehirdeki tüm araçlar kayacak ve oyun daha zor bir hal alacaktır.

Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

Buzzard Saldırı helikopteri ile hem düşmanlarınızdan korunabilir hem de farklı şehirlere gidebilirsiniz.

GTA 5 HİLELERİ TÜMÜ

  • Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
  • Ağır Çekim : SLOWMO
  • Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
  • Hızlı Yüzme : GOTGILLS
  • Süper Zıplama : HOPTOIT
  • Skyfall : SKYFALL
  • Yerçekimini Azalt : FLOATER
  • Yönetmen Modu : JRTALENT

GTA 5 OYUNU ARABA HİLELERİ

  • Stunt Uçağı : BARNSTORM
  • Duster Uçağı : FLYSPRAY
  • Comet Arabası : COMET
  • Rapid GT Arabası : RAPIDGT
  • Limuzin (Limo) : VINEWOOD
  • Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
  • Golf Arabası (Caddy) : HOLEIN1
  • BMX Bisiklet : BANDIT
  • Sanchez Motoru : OFFROAD
  • PCJ-600 Motoru : ROCKET
  • Deniz Uçağı : EXTINCT
  • Denizaltı : BUBBLES
  • Duke O'Death Arabası : DEATHCAR
  • GTA 5 SİLAH HİLELERİ
  • Paraşüt : SKYDIVE
  • Silahlar : TOOLUP
  • Can & Zırh Doldur : TURTLE
  • Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler) : HIGHEX
  • Ateşli Mermiler : INCENDIARY
  • Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

GTA 5 oyununda para hilesi bulunmuyor. Bu noktada borsa üzerinden hisse senetleri satın alıp geri satmak en çok tercih edilen yöntemdir.

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GTA 5 Hileleri Nelerdir? - En Çok Kullanılan GTA 5 Silah, Para, Ölümsüzlük Hileleri ve Tüm Şifreler
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