Hakkari’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli'de arazi arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 1 adet seyyar dipçikli AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 164 adet 7,62 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait alev gizleyen, 1 adet mavi renkli jelikan bidon, 1 adet lacivert renkli ceket, 1 adet haki renkli şalvar, 1 adet 30 cm uzunluğunda saniyeli fitil, 1 adet palaska, 1 adet cam kavanoz, 4 adet siyah renkli 10 cm uzunluğunda içi boş demir çubuk, 200 gram ağırlığında niteliği tespit edilemeyen kahverengi renkli toz madde ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.