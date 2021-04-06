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Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:59

’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Şemdinli İlçesi Bağlar Köyü Güzelkaya Mezrası kırsalında toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli'de arazi arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 1 adet seyyar dipçikli AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 164 adet 7,62 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait alev gizleyen, 1 adet mavi renkli jelikan bidon, 1 adet lacivert renkli ceket, 1 adet haki renkli şalvar, 1 adet 30 cm uzunluğunda saniyeli fitil, 1 adet palaska, 1 adet cam kavanoz, 4 adet siyah renkli 10 cm uzunluğunda içi boş demir çubuk, 200 gram ağırlığında niteliği tespit edilemeyen kahverengi renkli toz madde ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Hakkari’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
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