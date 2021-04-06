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Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:25

Hırsızlık operasyonunda şüpheli 17 kişi yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Hırsızlık operasyonunda şüpheli 17 kişi yakalandı

’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 17 şüpheliden 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde hırsızlık olayları ile ilgili operasyon başlattı.

Ekipler operasyon kapsamında hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası ile aranan İ.D. 4 yıl 2 ay, 18 yıl cezası olan P.P., 6 yıl 1 ay 10 gün cezası olan H.Ş., silahla yağma suçundan 4 yıl 6 ay cezası olan S.H., ailenin korunması suçundan 3 gün cezası olan M.K. ve 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslime edildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.Y., H.D., O.Y., E.H., D.Ç., Ö.S., H.H.M., H.G.,S.G.,A.A. ve S.C. isimli 11 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Hırsızlık operasyonunda şüpheli 17 kişi yakalandı
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