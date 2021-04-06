Hırsızlık operasyonunda şüpheli 17 kişi yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde hırsızlık olayları ile ilgili operasyon başlattı.

Ekipler operasyon kapsamında hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası ile aranan İ.D. 4 yıl 2 ay, 18 yıl cezası olan P.P., 6 yıl 1 ay 10 gün cezası olan H.Ş., silahla yağma suçundan 4 yıl 6 ay cezası olan S.H., ailenin korunması suçundan 3 gün cezası olan M.K. ve 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslime edildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.Y., H.D., O.Y., E.H., D.Ç., Ö.S., H.H.M., H.G.,S.G.,A.A. ve S.C. isimli 11 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.