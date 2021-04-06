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Giriş Tarihi: 6.4.2021 22:20 Son Güncelleme: 6.4.2021 22:22

Hırsızlık şüphelisi hastanenin 3'üncü katından atladı

DHA
Hırsızlık şüphelisi hastanenin 3'üncü katından atladı

'ın ilçesinde, hırsızlık şüphelisi Ö.Ö. (33), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin 3'üncü katından atladı. Ağır yaralanan Ö.Ö. tedaviye alındı

Olay, akşam saatlerinde Alaplı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlıktan aranan Ö.Ö.''nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınan Ö.Ö., doktor raporu için Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muayene odasından kaçan Ö.Ö., hastanenin 3'üncü katına çıktı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ö.Ö., iddiaya göre 3'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Ö.Ö.'ye Acil Servis'te müdahalede bulunuldu. Ö.Ö., buradaki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hırsızlık şüphelisi hastanenin 3'üncü katından atladı
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