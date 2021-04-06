İBB Ramazan pidesine yüzde 50 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 3 yıldır sabit 1 TL fiyatla satılan Ramazan pidesine 2021 yılında yüzde 50 zam yaptı. Pidenin gramajı 300 gramdan 365 grama çıkarılırken pide fiyatı ise yüzde 50 zam ile 1.50 lira yaptı. Zam oranıyla orantılı olarak Ramazan pidesinin gramajının 450 gram olması gerekirken İBB gramajı yüzde 23 artırarak 365 gram yaptı.

İBB yönetimi ise gramaj oyunu ve zam olayını ise müjde olarak duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vatandaşlarımız Ramazan'da 365 gramlık pideyi 1,5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.