İkametgah değiştirme nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İkametgah taşıma ve adres değişikliği için gerekli belgeler!

İkametgah değişikliği yapacak vatandaşların bulunduğu konumdaki nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Nüfus müdürlüğüne yapılacak olan adres değişikliği başvurusu için gerekli evraklar ve izlenilecek yollar…

İkametgah değişikliği için gerekli belgeler nelerdir?

Taşındığınız yer daha önce sistemde kayıtlı değilse herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur.

Taşındığınız adres, daha önceden başka bir kişi tarafından beyan edilmiş ise yanınızda yeni adresinize ait doğalgaz, elektrik, su, telefon faturası ya da abonelik sözleşmesi getirmeniz gerekmektedir.

Eğer bir başkasının evine taşınmanız söz konusu ise, birlikte oturacağınız kişi ile birlikte nüfus müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

İkametgahını aldıran vatandaşların eski oturdukları konut, sistemden otomatik olarak düşer. Vatandaşın sistemde iki ayrı yerde ikametgahı bulunamaz. Adres kayıt değişikliği yapan vatandaşlar, oturdukları eski yerden ikametgahını aldırmış olur.

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E-Devlet üzerinden ikamet değişikliği nasıl yapılır?

İkametgah değişikliği e-devlet üzerinden mobil imza ya da elektronik imza ile yapılmaktadır. Sistemde e imzanız olmadan ikametgah değişikliği yapmanız mümkün değildir. Taşındığınız yer daha önce sistemde kayıtlı değilse ikametgah oluşturabilirsiniz fakat adres daha önce başkaları tarafından beyan edilmiş ise bu mümkün değildir. Böylece mobil ya da elektronik imzanız olmadan e-devlet üzerinden adres değişikliği yapamazsınız. Nüfus müdürlüğünden yapacağınız ikametgah değişikliği sonrasında e-devlet üzerinden ikametgah belgesi alabilirsiniz.

İnternet üzerinden adres sorgulanabilir mi?

Vatandaşların yerleşim yeri ve adres bilgilerinin sistemde kayıtlı olup olmadığı https://adres.nvi.gov.tr/ web sitesi üzerinden sorgulanabilir.

Muhtarlıklara adres beyanı bildirme yükümlülüğü var mıdır?

5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu kapsamında adreslerin muhtarlıklara bildirilmesi yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Adres değişikliğini kaç gün içinde bildirmek gerekir?

İkametgah belgesi alacak kişilerin 20 gün içerisinde e-devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüklerinden adres değişikliği beyanında bulunması gerekmektedir. Bu süre içerisinde adres değişikliği yapmayan vatandaşlara para cezası uygulanmaktadır.

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Adres değişikliği cezası ne kadardır?

5490 sayılı kanunun 50. maddesinde yer alan adres bildirim yükümlülüğünü 20 gün içerisinde bildirmeyen kişiler için 87,00 TL, gerçek dışı adres beyanında bulunan kişiler için ise 1800,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Gelen ceza 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim yapılıyor. Daha geç ödenmesi durumunda 4 taksit uygulanıyor.

Adres değişikliği bildirim dilekçesi nedir? Adres değişikliği bildirim dilekçesi ne için hazırlanır?

Vergi mükellefi olan vatandaşların iş adreslerini değiştirmesi durumunda adres değişikliğini vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir. Adres değişikliğini 1 ay içerisinde vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde adres değişikliği yapılmazsa eğer vergi daireleri tarafından ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.

Adres değişikliği dilekçe örneğinde; bildirilen adresin mahalle, cadde ve sokak isimleri açık bir şekilde belirtilmelidir. Vergi mükellefine ulaşılabilmesi için dilekçe örneğinde telefon numaraları ve (varsa) e posta adresi de bulunmalıdır.

Bu belge karşınıza şu isimlerle de çıkabilir:

İş Adresi Değişikliği Bildirimi Dilekçesi

İş Yeri Adres Değişikliği Bildirimi

İş Adresi Değişikliği Dilekçesi

Çalışma Yeri Adresi Değişikliği

Ofis Adresi Değişikliği Bildirimi

E-Devlet'ten ikametgah sorgulama nasıl yapılır?

Öncelikle ikametgah sorgulamak isteyen vatandaşların T.C. kimlik numarası ve PTT'den almış olduğu e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapması gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıysanız eğer direkt https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama adresine girerek çıkan ekranda bilgilendirme yazısını okuduktan sonra okudum seçeneğini işaretleyip 'devam et' butonuna basarak sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İkametgah sorgulama işlemi gün içerisinde yalnızca bir kere yapılmaktadır. Bu yüzden alacağınız ikametgah belgesini ne için kullanacağınıza dair gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir. Çıkarmış olduğunuz belgeyi geçerlilik süresi dahilinde kullanabilirsiniz.