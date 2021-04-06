İsrailli uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram, otel odasında ölü bulundu

Şüpheli ölüm olayı dün Beyoğlu, Asmalımescit Caddesi'ndeki otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık yedi yıldır aynı otelde kaldığı öğrenilen Marsel Moiz Behmoaram'ın (71) odasından kötü kokular gelmesi üzerine otel görevlileri odaya girdi. Görevliler, Behmoaram'ın yatakta oturur vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda kesik ve darp izine rastlanmayan Behmoaram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Behmoaram'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.