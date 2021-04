İstihare Duası Okunuşu - İstihare Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekâttır? İstihare Namazı Duası Okunuşu ve Kılınışı Anlatımı

İstihare sözlükte ''hayırlı olanı isteme'' anlamına gelir. İnsanların bir iş ya da davranışı yaparken kendisi için hayırlı sonuçlar doğurup doğurmayacağını bilmek ve Allah'tan (C.C.) hayırlı olanı istemektir. İstihare namazı nasıl kılınır sorusuna cevap arayıp istihare duası okuyacak kişiler Allah katında hayırlı olanı nafile bir namaz ile istemektedir. İstiare duası ve istihare namazı kılınışı ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek ve uygulamak için doğru yerdesiniz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) okunmasını tavsiye ettiği istihare namazı duası ve istihare namazı nasıl kılınır sorusunun ayrıntıları aşağıda yer alıyor.

İSTİHARE NEDİR?

İstihare, hayırlı olanı istemek anlamını taşır. Allah (C.C) katında hayırlı olanı dilemek için kılınan nafile namaz ve edilen duadır. Bir iş veya davranışta insanların kendileri için hayırlı sonuçlar doğup doğmayacağını öğrenme şeklidir. İstihare namazı ile ilgili hadis kaynaklarında da çeşitli bilgiler yer alır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) tavsiye ettiği istihare duası ve diğer ayrıntılar şöyle;

İSTİHARE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub. Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.

İSTİHARE DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!

(Buhârî, Teheccüd, 25; Da'avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için İstihâre Namazı kılmaya" söyleyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" dedikten sonra namaza başlanır.

Subhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kafirun Suresi Okunur

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekât