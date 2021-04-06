Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu! 80 bin litre ele geçirildi, 360 bin lira ceza kesildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul ilinde piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

JANDARMA ATIK YAĞLARIN İZİNİ SÜRDÜ

Alınan bilgi üzerine Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alan Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan şahısları tespit etti.

ATIK YAĞLAR İLGİSİZ BİR ADRESE TAŞINIYORDU

Atık yağları toplayan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe devam eden Jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan T.Ç. liderliğindeki Y.K. ve E.T. isimli şahısların toplamış olduğu atık yağları, Tuzla'da kırsal alanda bulunan etrafı yüksek saç levhalarla çevrili bir adrese taşıdığını tespit etti. Bunun üzerine Jandarma ekipleri atık yağların taşındığı adresi gece gündüz takibe aldı.

DÜZENEKLER, ATIK YAĞLAR VE 80 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Jandarma ekiplerince şüphelilerin sürekli olarak belirlenen adrese atık yağ taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, tam da atık yağ getirildiği esnada iş yerine baskın düzenlendi. Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda; işlem yapılmak üzere araçlarla getirilmiş ve bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankları ile içerisinde 80.000 Litre akaryakıt ele geçirildi.

ÇEVREYİ KİRLETMEKTEN 396 BİN İDARİ PARA CEZASI

İşyeri mühürlenen T.Ç.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin TL idari para cezası uygulanırken, Jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.