Jandarma’dan kaçak alkol operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, bazı şahısların sahte içki üretiminde kullanılan etil alkolü kiraladıkları depolarda tuttuklarına dair bilgilere ulaştı.

Yapılan takip sonucu Körfez ve İzmit İlçelerinde bulunan 2 ayrı depya operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 litrelik bin 250 adet şişe içerisinde toplam 2 bin 500 litre Etil Alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.