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Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:42

Jandarma’dan kaçak alkol operasyonu

ABBAS ÇAKAR
Jandarma’dan kaçak alkol operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri ve Körfez İlçesinde 2 ayrı depoya düzenledikleri operasyonlarda 2 bin 500 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, bazı şahısların sahte içki üretiminde kullanılan etil alkolü kiraladıkları depolarda tuttuklarına dair bilgilere ulaştı.

Yapılan takip sonucu Körfez ve İzmit İlçelerinde bulunan 2 ayrı depya operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 litrelik bin 250 adet şişe içerisinde toplam 2 bin 500 litre Etil Alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Jandarma’dan kaçak alkol operasyonu
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