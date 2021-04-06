Kadir Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Kadir Suresi Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı Dinle, Diyanet Meali Ve Faziletleri

Müfessirlerin çoğunluğuna göre Mekke döneminde nazil olduğu belirtilen Kadir Suresi, beş ayetten oluşmuştur. Adını surede üç kez tekrar edilen ''leyletü'l-Kadr'' kelimesinden almıştır. Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan Kadir Suresi faziletleri hakkında hadis kaynaklarında da genişçe bilgiler yer almaktadır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kadir Suresi okunuşu da en çok araştırılan konulardan birisidir. Kadir Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve fazileti hakkında bilgi öğrenmek için doğru yerdesiniz. Kadir Suresi'ni bu başlık altından okuyabilir ve ezberleyebilirsiniz.

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİNİN KONUSU NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indiği apaçık vurgulanmıştır. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu belirtilip, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamet olduğundan bahsedilmiştir.

KADİR SURESİ NUZÜL

Kadir Suresi, Mushaf'ta doksan yedinci sırada yer almıştır. İniş sırasına göre bakıldığında ise yirmi beşinci sure olma özelliğini taşır. Abese suresinden sonra, Şems suresinden önce nazil olmuştur. Müfessirlerin çoğu ise Mekke devrinde indiğini belirtmektedir.

KADİR SURESİ FAZİLETİ

Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu geçmişten günümüze kadar akıllarda hep bir yer edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ayetler nedeniyle Kadir gecesinde eller semaya yükselir ve dualar edilir.

Kadir Suresinde yer alan ayetlerde, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olup onda Allah'ın (C.C) izniyle meleklerin ardarda indiği ve bundan dolayı fecrin doğuşuna kadar bütün geceyi mânevî bir huzur ortamının (selâm) kapladığı belirtilir. Bundan dolayı İslam alemi bu geceyi en verimli şekilde değerlendirmek için bolca ibadet etmektedir.

Bir hadis kaynağında yer alan bilgide, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmiştir. (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) Ancak bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer bulmamıştır.

Kur'ân-ı Kerîm'in ne zaman indirildiğini ve bu zamanın özelliklerini belirterek faziletinden faydalanma gereğine işaret eden sûre, "Onu Kadir gecesinde indirdik" meâlindeki âyetle başlar. Müfessirler bu cümlede fiilin sonundaki zamirle Kur'an'ın kastedildiğini, bunun ilk bakışta anlaşılacak kadar belli olduğunu, Kur'an'ın azamet ve kudsiyetine işaret etmek üzere açık isim yerine zamir kullanıldığını söylerler. Âlimlerin çoğu, "peyderpey indirdik" anlamındaki nezzelnâ yerine "indirdik" mânasındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını dikkate alarak âyette, Kur'an'ın tamamının bir defada ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilişine temas edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimlere göre ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber'e ilk âyetlerin gelişi kastedilmektedir (bk. NÜZÛL). Her iki yoruma göre de söz konusu zaman dilimine, Kur'an'ın inişine sahne olduğu ve bu olayla değer kazandığı için "leyletü'l-Kadr" denilmiştir. Kadir gecesinin ne olduğu sorusunu ihtiva eden ikinci âyete cevap veren müteakip âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine üstünlüğü ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Söz konusu âyetlerde, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olup onda Allah'ın izniyle meleklerin ardarda indiği ve bundan dolayı fecrin doğuşuna kadar bütün geceyi mânevî bir huzur ortamının (selâm) kapladığı belirtilir. Tefsirlerde, meleklerle beraber yeryüzüne indiği haber verilen "ruh"un Cebrâil olduğu ve onun melekler arasındaki yüksek derecesinden dolayı özellikle anıldığı kaydedilir. Geceyi kaplayan esenlik ise o gecede yapılan dua ve ibadetlerin sonucu olarak ilâhî rahmetin artmasıyla ilgilidir.

Kadr sûresinde, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin geniş rahmet ve bereketlere vesile olduğuna işaret edilerek Kur'an'ın insanlık için taşıdığı değer ve öneme, insanlığın ona olan ihtiyacına dikkat çekilmektedir. Ayrıca insanların mümkün olan en yüksek düzeyde ve yoğunlukta Allah'a yönelip derin bir dindarlık hali yaşamaları durumunda meleklerin kendilerine katılmasına kadar varan bir ulviyete ulaşabilecekleri vurgulanmaktadır.