Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 6 Nisan 2021 Salı: En son deprem nerede oldu?

Güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlandı. Listeye göre; en son depremin nerede olduğu paylaşılırken aynı zamanda depremin şiddeti, büyüklüğü, derinliği, saati gibi bilgiler de yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre; en son deprem nerede oldu?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.04.06 07:51:22 38.4970 39.2810 10.5 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.04.06 07:11:48 35.0208 24.1905 9.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.06 07:09:41 38.9887 26.1093 8.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.06 06:49:38 37.1053 35.6950 19.9 -.- 1.5 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.04.06 06:48:14 40.6063 29.0117 10.7 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.04.06 06:46:47 39.6663 27.5933 24.2 -.- 1.0 -.- KOCAAVSAR-(BALIKESIR) İlksel
2021.04.06 05:56:30 40.9980 32.0318 9.8 -.- 1.6 -.- AKOREN-MENGEN (BOLU) İlksel
2021.04.06 05:04:46 36.6587 27.0870 104.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.06 05:00:48 38.7532 43.6583 5.0 -.- 2.3 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel
2021.04.06 04:58:27 40.1422 42.2572 13.1 -.- 1.6 -.- HIZIRILYAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2021.04.06 04:57:04 40.1060 42.2477 24.7 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2021.04.06 04:49:26 38.3400 37.0130 20.3 -.- 1.2 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.04.06 04:37:51 38.5212 36.9928 5.6 -.- 1.2 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.04.06 04:04:18 36.4798 27.3287 7.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.06 02:49:53 38.9200 26.6793 10.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.06 02:38:11 37.1617 30.8943 100.0 -.- 2.3 -.- AKCAPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2021.04.06 02:27:29 39.1238 24.1658 10.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.04.06 02:15:36 38.5633 39.5483 19.8 -.- 1.4 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.04.06 02:09:37 38.4677 39.2248 7.5 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.04.06 01:47:44 38.7150 38.2075 8.3 -.- 1.6 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2021.04.06 01:46:48 40.0573 27.6833 12.6 -.- 1.4 -.- CINARLI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.04.06 01:37:19 39.1422 29.0527 13.5 -.- 1.0 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.04.06 01:32:25 35.6302 31.7075 20.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.06 01:23:32 40.1900 24.2068 14.4 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.04.06 01:16:09 35.7420 23.3798 8.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.06 00:25:11 38.4453 37.0007 10.1 -.- 1.4 -.- KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.04.06 00:21:35 39.6555 39.7827 10.9 -.- 2.0 -.- GOLLER-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
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