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Giriş Tarihi: 6.4.2021 08:15

ve ile listesi 6 Nisan 2021 Salı: En son deprem nerede oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 6 Nisan 2021 Salı: En son deprem nerede oldu?

ve tarafından güncel listesi yayınlandı. Listede tarih, saat, enlem, boylam, depremin derinliği, büyüklüğü ve şiddeti gibi bilgiler yer alırken en son nerede ve saat kaçta deprem olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde sık sık sarsıntılar yaşanırken bugün en son deprem 07:51’de Elazığ’ın Sivrice-Bekçitepe ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği 10.5 km olarak ölçülürken şiddeti ise 1.7 olarak açıklandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 6 Nisan Salı!

Güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlandı. Listeye göre; en son depremin nerede olduğu paylaşılırken aynı zamanda depremin şiddeti, büyüklüğü, derinliği, saati gibi bilgiler de yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre; en son deprem nerede oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ YAYINLANDI! 6 NİSAN 2021 SALI

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.04.06 07:51:22 38.4970 39.2810 10.5 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.04.06 07:11:48 35.0208 24.1905 9.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 07:09:41 38.9887 26.1093 8.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.06 06:49:38 37.1053 35.6950 19.9 -.- 1.5 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.04.06 06:48:14 40.6063 29.0117 10.7 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.04.06 06:46:47 39.6663 27.5933 24.2 -.- 1.0 -.- KOCAAVSAR-(BALIKESIR) İlksel

2021.04.06 05:56:30 40.9980 32.0318 9.8 -.- 1.6 -.- AKOREN-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.04.06 05:04:46 36.6587 27.0870 104.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 05:00:48 38.7532 43.6583 5.0 -.- 2.3 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.04.06 04:58:27 40.1422 42.2572 13.1 -.- 1.6 -.- HIZIRILYAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.04.06 04:57:04 40.1060 42.2477 24.7 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.04.06 04:49:26 38.3400 37.0130 20.3 -.- 1.2 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.04.06 04:37:51 38.5212 36.9928 5.6 -.- 1.2 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.04.06 04:04:18 36.4798 27.3287 7.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 02:49:53 38.9200 26.6793 10.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.04.06 02:38:11 37.1617 30.8943 100.0 -.- 2.3 -.- AKCAPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel

2021.04.06 02:27:29 39.1238 24.1658 10.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.04.06 02:15:36 38.5633 39.5483 19.8 -.- 1.4 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel

2021.04.06 02:09:37 38.4677 39.2248 7.5 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.04.06 01:47:44 38.7150 38.2075 8.3 -.- 1.6 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2021.04.06 01:46:48 40.0573 27.6833 12.6 -.- 1.4 -.- CINARLI-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2021.04.06 01:37:19 39.1422 29.0527 13.5 -.- 1.0 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.04.06 01:32:25 35.6302 31.7075 20.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.06 01:23:32 40.1900 24.2068 14.4 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.04.06 01:16:09 35.7420 23.3798 8.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 00:25:11 38.4453 37.0007 10.1 -.- 1.4 -.- KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.04.06 00:21:35 39.6555 39.7827 10.9 -.- 2.0 -.- GOLLER-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 6 Nisan 2021 Salı: En son deprem nerede oldu?
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