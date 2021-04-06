Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 6 Nisan 2021 Salı: En son deprem nerede oldu?

Güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlandı. Listeye göre; en son depremin nerede olduğu paylaşılırken aynı zamanda depremin şiddeti, büyüklüğü, derinliği, saati gibi bilgiler de yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre; en son deprem nerede oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ YAYINLANDI! 6 NİSAN 2021 SALI

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.06 07:51:22 38.4970 39.2810 10.5 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.04.06 07:11:48 35.0208 24.1905 9.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 07:09:41 38.9887 26.1093 8.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.06 06:49:38 37.1053 35.6950 19.9 -.- 1.5 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.04.06 06:48:14 40.6063 29.0117 10.7 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.04.06 06:46:47 39.6663 27.5933 24.2 -.- 1.0 -.- KOCAAVSAR-(BALIKESIR) İlksel

2021.04.06 05:56:30 40.9980 32.0318 9.8 -.- 1.6 -.- AKOREN-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.04.06 05:04:46 36.6587 27.0870 104.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.06 05:00:48 38.7532 43.6583 5.0 -.- 2.3 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel