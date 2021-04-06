Karate hocası evde ölü bulundu

Kocaeli İzmit İlçesi Cedit Mahallesi Dereboğazı Mevkii Şeyh Akif Caddesi üzerinde oturan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Halit Yoldaş'ın yakınları, durumdan şüphelenerek kendisini kontrol etmek için evine gitti.

Evde Yoldaş'ı hareketsiz bir halde bulan yakınları hemen durumu 112 acil ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, Yoldaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gürcistan'da faaliyetlerini sürdüren Okınawakan Spor Kulübünün Karate Branşının teknik sorumluluğu görevini de sürdüren Karate hocası Halit Yoldaş'ın kalp ve şeker rahatsızlıklarının bulunduğu ve bu nedenler ile vefat etmiş olabileceği üzerinde durulurken, Olay yeri ekipleri incelemesinin ardından Yoldaş'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yoldaş'ın kesin ölüm nedeninin hazırlanacak adli tıp raporu ile netli kazanması bekleniyor