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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Karısını diri diri yakan kocaya ağır müebbet

Özgür CEBE Özgür CEBE
Karısını diri diri yakan kocaya ağır müebbet
Diyarbakır Ergani'de geçen yıl 3 çocuğunun annesi eşi Güllü Yılmaz'ı, üzerine benzin dökerek çakmakla yakan Can Yılmaz (33), ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil olarak katıldı. Mahkeme, sanığın olay öncesi ve sonrasındaki hal ve tavırları, eşini yakarak öldürmesi nedeniyle hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına da yer olmadığına hükmetti. Mahkeme sanığı kızını da yakarak yaraladığı için 9 ay hapisle cezalandırdı. Talihsiz kadın, öldürülmeden kısa süre önce eşinden gördüğü şiddete dayanamayıp Kadın Sığınma Evi'ne yerleşmiş, ancak Can Yılmaz, eşini ikna ederek sığınma evinden çıkarmış ve yakarak öldürmüştü.
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Karısını diri diri yakan kocaya ağır müebbet
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