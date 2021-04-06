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Giriş Tarihi: 6.4.2021 20:00

Kendini vurmuştu kurtarılamadı!

ABBAS ÇAKAR
Kendini vurmuştu kurtarılamadı!

İlçesi Esentepe Mahallesinde meydana gelen olayda, kendisini vurarak intihara kalkışan 23 yaşındaki genç, 15 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez İlçesi Esentepe Mahallesi Şirin Sokakta 15 gün önce meydana gelen olayda Samet Çetinkaya (23), tabancayla başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Evdeki yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Çetinkaya, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan genç 15 gündür vermiş olduğu yaşam savaşını kaybetti.

Çetinkaya'nın cenazesinin çarşamba günü Körfez ilçesi İlimtepe'de toprağa verileceği öğrenildi. Gencin hayatına neden son verdiği henüz bilinmezken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kendini vurmuştu kurtarılamadı!
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