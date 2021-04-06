Kentsel dönüşümde olaylı protesto: Ranta ve zorbalığa karşıyız

İstanbulYeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için anlaştıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ'ın adaletsiz bir sözleşme dayattığını öne süren mahalleli elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen görevlilere engel oldu. Çıkan arbedeye polis müdahale etti. KİPTAŞ'ın 100 metrekarelik alanlarını 40 metrekareye düşürdüğünü ileri süren mahalleliden bazıları gözaltına alındı. Daha sonra İBB önüne giden vatandaşlar belediyeyi protesto etti.Mahalleli adına açıklama yapan Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, "Biz kentsel dönüşüme karşı çıkmıyoruz, rantsal dönüşüme karşıyız. Zorbaca dayatmaya karşıyız. İmamoğlu 'Adaletsiz iş yapmayacağım' diyordu. Bu nasıl adalet" dedi.