Kırşehir’deki silahlı kavgada 1 polis memuru yaralandı

Kırşehir Nasuhdede Mahallesi'ndeki Ahi Stadyumu yanında husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışanlardan S.E, aracından aldığı pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı.

BİR POLİS MEMURU YARALANDI



Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipten polis memuru R.B. tüfekten çıkan saçma ile yaralandı. Diğer ekipten polis memurları şüpheliyi silahla etkisiz hale getirdi. Polis ekiplerinin yardım çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmazken, yaralı kişinin yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor. Kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.