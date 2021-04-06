Kocaeli’nde 368 bin 218 doz aşı yapıldı

Kocaeli'nde, pandemi sürecisinde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği ve salgının yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirlerin gözden geçirildiği Covid-19 değerlendirme toplantısında, aşılama çalışmaları ve etkileri ile ilgili rakamlarda açıklandı. Aşılama faaliyetleri ile ilgili verilen bilgilerde 14 Ocak 2021 tarihinden itibaren Kocaeli'nde başlayan İnaktif Pandemik Covid-19 aşılama faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 215.149 birinci doz, 153.069 ikinci doz olmak üzere toplam 368.218 doz aşı yapıldığı belirtildi.

YOĞUN BAKIMDA YÜZDE 20 AZALMA

Ayrıca aşı uygulamalarının başlaması ile birlikte Kocaeli genelinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aktif vakalar içerisindeki oranı %19.01'den % 13.38'e, aktif temaslılar içerisindeki oranı ise % 16'dan % 10.69'a kadar düştüğü, yoğun bakımlarda yatan 60 yaş ve üzeri hasta sayısında da %20 azalma olduğu ifade edildi.

HER KONUDA YARDIMCI OLUNACAK

Açıklanan rakamlar doğrultusunda, Covid 19 hastalığı açısından, risk grubunda olan 60 yaş ve üzerindekilerin ivedilikle aşılanması gerektiği vurgulanırken, bu konuda Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalara titizlikle devam edildiği vatandaşlarımıza aşı randevusu alınması dâhil ihtiyaç duyulan tüm konularda yardımcı olunacağı duyuruldu. Yine evlerinden çıkamayacak ve bakıma muhtaç olanlar başta olmak üzere, risk grubunda olup aşı hakkı tanımlanan tüm vatandaşların mobil aşı ekipleri tarafından evlerinde aşılanması sağlanacağı belirtildi.