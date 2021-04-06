Kocaeli’nde, bir haftada 2 bin 154 idari ceza

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 28 Mart ile 04 Nisan 2021 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 11 bin 698 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 31 kişiye idari para cezası ve 3 kişiye ise adli işlem uygulandığı ifade edildi.

374 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 11 bin 302 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17 bin 12 iş yerinin, 26 bin 650 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 374 iş yerine idari işlem yapıldığı belirtildi.

105 KİŞİ YURTLARDA KALIYOR

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 151 bin 108 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 568 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 26 bin 650 iş yerinden, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 198 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden bin 667 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 859 kişi ile yasaklanan yerde sigara içen 396 kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan 7 kişinin zorunu olarak , 105 kişinin de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.