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Giriş Tarihi: 6.4.2021 13:29

'da koronavirüse rağmen eğlenceye 321 bin lira ceza, 2 gözaltı

DHA
Konya'da koronavirüse rağmen eğlenceye 321 bin lira ceza, 2 gözaltı

'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında mühürlenen 2 eğlence mekanındaki 51 kişiye 321 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence mekanlarından sorumlu 2 kişi, cumhuriyet savcısı talimatıyla 'mühür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından adli işlem başlatılması için gözaltına alındı.

'Çok yüksek riskli' iller arasında ve koronavirüs vaka haritasındaki 'kırmızı' kategoride yer alan Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini artırdı. Polisler, merkez Selçuklu ilçesinde daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanın açık olduğunu tespit edince operasyon düzenledi.

Eğlence mekanlarındaki 51 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal'den 321 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence mekanı sorumluları Emrah A. ve Osman K., cumhuriyet savcısının talimatıyla 'mühür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

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Konya'da koronavirüse rağmen eğlenceye 321 bin lira ceza, 2 gözaltı
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