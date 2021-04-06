Kümes görünümlü kaçak içki deposuna baskın

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesinde bulunan tavuk kümesi görünümlü bir depo içerisinde ve eklentilerinde kaçak alkollü içki ve içki yapımında kullanılan malzemelerin depolandığı ve piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen depoya yapılan operasyonda, şüpheli B.S, S.K, B.İ. ve A.G.K. isimli şahıslar ile birlikte; 4 bin 500 adet içki aroması, 9 bin 602 şişe 9 bin 464 litre şarap, 12 bin 970 şişe 17 bin 858 litre etil alkol, 330 şişe 165 litre votka, olmak üzere toplam 27 bin 487 litre alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu ve 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. 27 bin 500 litre kaçak alkole el konuldu.