Lüks villayı esrar çiftliği yapmışlar

Antalya'nın Serik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Boğazkent Mahallesi'nde lüks villaya düzenlenen baskında saksıda 16 kök hint keneviri ile içime hazır 800 gram toz esrar ele geçirildi.

Villadaki topraksız uyuşturucu yetiştirme sistemi polisi bile şaşkına çevirdi. Manavgat ilçesinde bir torbacının erser maddesini Boğazeknt'te lüks bir villadan aldığını söylemesi üzerine polis villayı izlemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından adrese yapılan operasyonda T.E. ve yabancı uyruklu B.M.F isimli iki kişi gözaltına alındı.

ÇİFTLİK HALİNE GETİRMİŞLER

Lüks villada yapılan aramada ise hint keneviri bitkisi yetiştirmek için özel olarak dizayn edilmiş ve 3 adet güvenlik kamerasıyla izlenen villada 16 kök hint keneviri bitkisi ve bu bitkilerden elde edilmiş daralı 800 gram kubar esrar maddesine el konuydu. Villada yapılan incelemede şahısların bitkiden yayılan kokuyu önlemek için özel olarak havalandırma sistemi kullandığı ve villayı güvenlik kameralarıyla izledikleri belirlendi.

TOPRAKSIZ ÜRETİM YAPMIŞLAR

Narkotik ekipleri yaptıkları çalışmada villada üretilen kenevirlerin bağımlılık oranını arttırmak ve gelişimini hızlandırmak amacıyla topraksız hint keneviri bitkisi yetiştirmek için kullanılan gübreler, ışıklandırmalar, klima iklimlendirme sistemleri, nem ısı hava akımı otomatik ayarlamaya yarayan sistemler, otomatik sulama sistemleri kurulduğunu belirlendi. Polis Türkiye'de ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde topraksız ortamda hint keneviri üretildiğini tespit etti.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularını ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu B.M.F. kontrol kararı ile serbest kaldı. T.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis villanın mühürlendiğin bölgede bulunan turizm amaçlı yapılan diğer villaları da takibe aldı.