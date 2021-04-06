MNG Kargo çalışma saatleri 2021! MNG Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı?

Türkiye'nin en çok tercih edilen kargo firmalarından bir tanesi olan MNG kargo, pek çok noktada geniş gönderi ve dağıtım ağına sahip. Dolayısıyla MNG Kargo çalışma saatleri, gün aşırı merak edilen konular arasında yer alıyor. Evine ya da iş yerine kargo bekleyen ve kargo gönderimi yapacak olan vatandaşlar, MNG kargo çalışma saatleri 2021 başlığı altında aramalarını sürdürüyor. MNG Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış, kapanış ve öğle arası saatleri…

MNG KARGO DAĞITIM GÜNLERİ VE SAATLERİ

En çok merak edilen konular arasında yer alan MNG kargo dağıtım günleri ve saatleri şu şekilde:

MNG kargo Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

MNG KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

MNGKargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynı. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet veren şubeler Pazar günü ise kapalıdır.

MNG KARGO RESMİ TATİL VE BAYRAMLARDA ÇALIŞIYOR?

MNG Kargo şubeleri resmi tatil ve dini bayramlarda kargo gönderimi ya da alımı yapmamaktadır.