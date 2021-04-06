Motokurye Metehan’ın ölümüne 42 bin TL ceza!

Ankara'da otomobiliyle çarptığı 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun ölümüne neden olan hukuk fakültesi öğrencisi 18 yaşındaki Doğa Zeynep Çelebi'ye, tutuksuz yargılandığı davada 42 bin 400 TL adli para cezası verildi. Cezanın ise 20 eşit taksite bölünerek ödenmesine karar verildi.

Ankara'da 3 Eylül 2019'da meydana gelen kazada özel üniversitede hukuk fakültesi okuyan Doğa Zeynep Çelebi, pizzacıda motokurye olarak çalışan Metehan Karakaşoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Karakaşoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çelebi gözaltına alınmasının ardından sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çelebi hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

PARA CEZASI 20 TAKSİTE BÖLÜNECEK



Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Karakaşoğlu ailesinin avukatı Kürşat Karacabey, "Olayda Metehan Karakaşoğlu'nun bir kusuru yoktur. Bizim bu beyanımız kabul edilmese bile bilirkişi raporunda sanığın kusurlu olduğu sabittir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.





Sanık avukatı Emrah Güner de, "Bilirkişi raporunda kusur oranları belirtilmiş olsa da Yargıtay içtihatlarına göre, kusurlu olunması durumunda bile önüne geçilemeyecek bir olay söz konusu. Müvekkilimin hızı 5 kilometredir, yani yürüyüş hızındadır. Bu kazanın oluşu, motosikletin çok hızlı bir şekilde gelerek otomobile adeta şimşek hızıyla çarpasından kaynaklardır.

Müvekkilin kazayı engelleme şansı yoktur. Tüm bu nedenlerle müvekkilin beraatine, alt sınırdan cezalandırılması durumunda adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Doğa Zeynep Çelebi'ye 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 11 aya indirdi. Mahkeme sanığı cezasını 44 bin 400 TL para cezasına çevirerek 20 eşit taksite bölünmesine ve sürücü belgesinin 2 yıl 11 ay boyunca geri alınmasına karar verdi.