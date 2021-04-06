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Giriş Tarihi: 6.4.2021 19:51 Son Güncelleme: 6.4.2021 19:57

Motosikletiyle yoldan geçen yayalara çarptı: 1'i ağır 4

AA
Motosikletiyle yoldan geçen yayalara çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu biri ağır dört kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre Nurettin P. idaresindeki motosiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

SÜRÜCÜ VE 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ve 3 yayayı çevredeki hastanelere kaldırdı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan gelen bilgilere göre kazada yaralanan Ali E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Motosikletiyle yoldan geçen yayalara çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
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