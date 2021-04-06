Motosikletiyle yoldan geçen yayalara çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Alınan ilk bilgilere göre Nurettin P. idaresindeki motosiklet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

SÜRÜCÜ VE 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ve 3 yayayı çevredeki hastanelere kaldırdı.