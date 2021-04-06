MSB duyurdu: 9 Terörist Şanlıurfa sınırda etkisiz hale getirildiler

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan, Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı da, Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha. Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.