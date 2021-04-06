Muhlama, Pepeçura ve Rize Çayı coğrafi işaret ile tescillendi

Rize Valisi Kemal Çeber Rize'nin coğrafi işaretli ürünlerinin alınan son tescil ile 10'a yükseldiğini dile getirerek "Coğrafi işaretli ürün sayımız Rize olarak 7 idi. Dün itibari ile 3 ürünümüz birden coğrafi işaret aldı. Dün itibariyle coğrafi işaret alan ürünlerimiz Rize Muhlamamız, Rize Pepeçuramız ve Rize Çayımız. Bu işaret bizim için çok önemli. Bu işaret sayesinde biz hem ürünü koruyoruz hem üreticisini koruyoruz hem tüketicisini koruyoruz hem de pazarlama anlamında bundan istifade ediyoruz. Hala daha da coğrafi işaret üzerinde çalıştığımız 20'ye yakın ürünümüz var. Bu işaretleri çoğaltacağız, Rize birçok değere sahip" dedi.

Tescil belgesinde de Rizelilerin kullandığı 'Muhlama' ifadesinin yer adlığını sözlerine ekleyen Vali Çeber "Biz tescilimizi muhlama diye aldık. Bana gelen bilgi notunda, resmi evrak itibariyle öyle söyleyebilirim. Hep diyorum '2 yıllık Rizeliyim ama en fanatik Rizeliyim' diye. Bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz en güzelini bilir. Tescili biz Rize Muhalması diye aldık, bizde böyle kullanıyoruz. Mıhlama doğrusudur diyenlerinde affına sığınıyorum ama bende resmi ağızdan konuşuyorum" ifadelerini kullandı.