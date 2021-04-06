Son dakika: Özlem Güneş cinayetinde kan donduran detay ortaya çıktı! "Bu adam beni, olursa boğarak öldürür”

İzmit'te 5 Eylül 2020 tarihinde sabah saatlerinde yaşanan olay 28 Haziran Mahallesi'nde meydana geldi. İzmit'te bir camide müezzin olarak görev yapan 40 yaşındaki Zülküf Güneş, boşanma aşamasında olduğu 39 yaşındaki eşi vaiz ile Özlem Güneş arasında kahvenin acı olması sebebiyle tartışma çıktı. Çiftin tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddianameye göre Sanık Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Ardından intihar etmek amacıyla sol bileğini kesmek istedi, intihar edemeyeceğini anlayınca, maktulün bıçakla kendisine saldırdığı yönünde kafasında bir senaryo oluşturarak inandırıcılığı sağlamak amacıyla bileğini kesmekte kullandığı bıçakla bu kez sol boyun bölgesine iki adet kesik attığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Zülküf Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLK DURUŞMA
Olaya dair Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Zülküf Güneş için "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken sanığın herhangi bir pişmanlığı bulunmadığı ve boşanma aşamasında avukat bürosunda yaptıkları görüşmede sanığın Özlem Güneş'in boğazına saldırması sebebiyle haksız tahrik gözetilmemesi gerektiği belirtildi. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre Sanık Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş'i kasten öldürme suçundan ilk kez hâkim karşısına çıktı. Sanık Zülküf Güneş duruşmaya bizzat katılırken Müşteki avukatı Buse Arslan ve Müşteki Servet Gön duruşmada hazır bulundu.
BU ADAM OLURSA BENİ BOĞARAK ÖLDÜRÜR
Sanık Zülküf Güneş, "Kendi özel müdafiimin sağlık mazereti mevcuttur bu nedenle savunmamı ayrıntılı şekilde avukatımla birlikte yapmak istiyorum. Bu celse savunma yapmak istemiyorum. Özel müdafiim Ender Aslan nezdinde ifade vermek istiyorum." dedi.
Maktul Özlem Güneşin babası Müşteki Servet Gön, "Sanıktan şikayetçiyim. Ben olay tarihinde bir telefon aldım. Polis memuru İzmit'e gelmemi söyledi. İzmit'e geldim karakola gittim iki çocuğu bana verdiler emniyete geçtiğimde olayı öğrendim. Kızım boşanma aşamasında olduklarında bir keresinde davasını geri çekti sonra tekrar boşanma davası açtı. Bu esnada yine darp olayı olduğunu hatırlıyorum. Daha önce kızım ve sanık Keşan'da yaşıyordu. Bu dönemde de boğazını sıkıp darbettiğini hatırlıyorum. Biz uzun süre aile içine müdahale etmek istemedik. Bir dönem aile içinde yaşanabilecek sıkıntılar olduğunu düşündük fakat Kocaeli'nde de bu boğazını sıkma olayını kızım annesine "Bu adam beni olursa boğarak öldürür" demişti.
BU KAHVALTIYI HAYVANA VERİYORLAR
Sanık kızıma uzun süre psikolojik şiddet ve ekonomik olarak da baskı uygulamış. Kızım 10 yıl boyunca maaşını kendisi almamış. Evlendiklerinin ertesi günü dâhil sanık kızımın hazırladığı kahvaltıya "Bizim orada bu kahvaltıyı hayvanlara veriyorlar" demiş. Bunları bana bizzat kızım söyledi. Sanık son dönemde kızımla barışmayı çok istiyordu. Son dönemde boşanma konusunda bir anlaşma durumu olmuştu hatta avukat ofisinde anlaşmalı boşanma görüşmeleri sırasında kızımdan yine sanığın kızıma saldırdığını öğrendim herhangi bir kanama görmedim ama kızarıklık vardı. Kızımın bu olayla ilgili darp raporu da vardır. Bu olay sırasında yanılmıyorsam avukat hanımlar olaylara şahit olmuş.Olaydan önceki dönemde kızım ile sanık birlikte yaşamıyorlardı ancak kızım küçük kızının babasını tanıması adına eve davet ediyordu. Kızımın söylediklerini hatırladığım kadarıyla sanık evden gitmek istemeyip kalmak istiyormuş. Sanık yine bir keresinde erkek torunuma annesi hakkında 155'i aramasını ve onu dövdüğünü söylemesini istemiş. Bunu bana torunum söyledi. Şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum." dedi.
TASARLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜR
Müşteki Servet Gön müdafii Esra Arslan, "Sanık maktulu en savunmasız anında öldürmüştür. Sanığın maktule karşı eylemi tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme konusunda olduğunu düşünüyor ve bu maddelerin de sanığın alacağı cezada değerlendirilmesi istiyoruz." dedi.
Mahkeme heyeti Sanık Zülküf Güneş'in avukatı Ender Aslan'ın mazereti sebebiyle sanığın savunmasının alınamaması ve tanıkların sanık avukatının bulunmaması sebebiyle dinlenilmemesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.