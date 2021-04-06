Son dakika: Özlem Güneş cinayetinde kan donduran detay ortaya çıktı! "Bu adam beni, olursa boğarak öldürür”

BU ADAM OLURSA BENİ BOĞARAK ÖLDÜRÜR

Sanık Zülküf Güneş, "Kendi özel müdafiimin sağlık mazereti mevcuttur bu nedenle savunmamı ayrıntılı şekilde avukatımla birlikte yapmak istiyorum. Bu celse savunma yapmak istemiyorum. Özel müdafiim Ender Aslan nezdinde ifade vermek istiyorum." dedi.

Maktul Özlem Güneşin babası Müşteki Servet Gön, "Sanıktan şikayetçiyim. Ben olay tarihinde bir telefon aldım. Polis memuru İzmit'e gelmemi söyledi. İzmit'e geldim karakola gittim iki çocuğu bana verdiler emniyete geçtiğimde olayı öğrendim. Kızım boşanma aşamasında olduklarında bir keresinde davasını geri çekti sonra tekrar boşanma davası açtı. Bu esnada yine darp olayı olduğunu hatırlıyorum. Daha önce kızım ve sanık Keşan'da yaşıyordu. Bu dönemde de boğazını sıkıp darbettiğini hatırlıyorum. Biz uzun süre aile içine müdahale etmek istemedik. Bir dönem aile içinde yaşanabilecek sıkıntılar olduğunu düşündük fakat Kocaeli'nde de bu boğazını sıkma olayını kızım annesine "Bu adam beni olursa boğarak öldürür" demişti.

BU KAHVALTIYI HAYVANA VERİYORLAR

Sanık kızıma uzun süre psikolojik şiddet ve ekonomik olarak da baskı uygulamış. Kızım 10 yıl boyunca maaşını kendisi almamış. Evlendiklerinin ertesi günü dâhil sanık kızımın hazırladığı kahvaltıya "Bizim orada bu kahvaltıyı hayvanlara veriyorlar" demiş. Bunları bana bizzat kızım söyledi. Sanık son dönemde kızımla barışmayı çok istiyordu. Son dönemde boşanma konusunda bir anlaşma durumu olmuştu hatta avukat ofisinde anlaşmalı boşanma görüşmeleri sırasında kızımdan yine sanığın kızıma saldırdığını öğrendim herhangi bir kanama görmedim ama kızarıklık vardı. Kızımın bu olayla ilgili darp raporu da vardır. Bu olay sırasında yanılmıyorsam avukat hanımlar olaylara şahit olmuş.Olaydan önceki dönemde kızım ile sanık birlikte yaşamıyorlardı ancak kızım küçük kızının babasını tanıması adına eve davet ediyordu. Kızımın söylediklerini hatırladığım kadarıyla sanık evden gitmek istemeyip kalmak istiyormuş. Sanık yine bir keresinde erkek torunuma annesi hakkında 155'i aramasını ve onu dövdüğünü söylemesini istemiş. Bunu bana torunum söyledi. Şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum." dedi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜR

Müşteki Servet Gön müdafii Esra Arslan, "Sanık maktulu en savunmasız anında öldürmüştür. Sanığın maktule karşı eylemi tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme konusunda olduğunu düşünüyor ve bu maddelerin de sanığın alacağı cezada değerlendirilmesi istiyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti Sanık Zülküf Güneş'in avukatı Ender Aslan'ın mazereti sebebiyle sanığın savunmasının alınamaması ve tanıkların sanık avukatının bulunmaması sebebiyle dinlenilmemesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.