NFT nedir, ne işe yarar? NFT hakkında bilgiler!

Birkaç haftadır konuşulan NFT teknolojisi gündemden düşmüyor. En kısa haliyle; dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyon parçalarını blok zincirinde alınıp satılabilen türünün tek örneği ve doğrulanabilir varlıklara dönüştürüyor. Non Fungible Token yani değiştirilemez para olarak ifade edilmesi ile birlikte konu ile ilgili sorgulamalar da sürüyor. NFT nedir? NFT ne işe yarar? İşte konuya dair bilgiler!

Bir nevi dijital sertifika olarak bilinen NTF, fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımaları olarak adlandırılır. Değiştirilemez olması ile bilinmekte olup dijital dünyada hemen hemen herkesin ilgisini çekmiş, çekmeye de devam etmektedir. Öte yandan videolardan dijital sanat eserlerine, fotoğraflardan tweetlere varana kadar pek çok alanda açık arttırma ile satışa çıkar hale geldi. Buna göre; NFT nedir? NFT ne işe yarar?

NFT NEDİR?

NFT, yani "Non-Fungible Token", içerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran "benzersiz dijital varlık" olarak tanımlanıyor. Temelleri 2017'de Ethereum'da atılan NFT'ler 2021'de kripto para dünyasının en popüler konularından biri haline geldi. Bugün NFT'ler yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor.