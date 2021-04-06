Ninja Kaplumbağalar İsimleri - Ninja Kaplumbağalar'ın Adları Nereden, Kimden Geliyor?

Ninja Kaplumbağalar çizgi romanında ninjitsu bilen 4 tane mutant kaplumbağanın yaşadıkları anlatılmaktadır. Çizgi seri, iyi ve kötü kavramlarını açıklamaya, nasıl iyi bir ninja olur sorusuna yanıt vermeye çalışmaktadır. Ninja kaplumbağaların isimleri oldukça değişik olduğu için birçok insan bu isimlerin nereden geldiğini merak etmektedir.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR İSİMLERİ

Ninja kaplumbağalar adları, aslında oldukça ünlü kişilerden alınmıştır. 4 farklı kaplumbağa, isimlerini, yaşamış 4 büyük kişiden almaktadır. Ninja Kaplumbağaların isimleri ise şöyledir:

Leonardo. Bushido ustasıdır ve aynı zamanda ekibin de lideridir. Mavi bir bandana takan Leonardo'nun silahı ise bir çift bushido'dur. Bunun yanında ninjato de kullanabilmektedir. Çizgi serinin yaratıcıları Leonardo'ya isim verirken ünlü ressam Leonardo Da Vinci'den esinlenmiştir.

Raphael. Raphael, takımın kötü çocuğu olarak bilinir. Oldukça saldırgandır ve hırçın bir doğası vardır. Kırmızı bandana takan Raphael'in silahı ise bir çift sai'dir. Çizgi serinin yaratıcıları Raphael'in ismini bulurken ünlü mimar Raphael Sanzio'dan esinlenmiştir.

Michelangelo. Takımın komik ve en haylaz çocuğu olan Michelangelo, aynı zamanda oldukça uysal ve komik bir yapıdadır. Silahı bir çift nunçaku olan Michelangelo'nun bandajı ise turuncu renktedir. Daima pizza yiyen Michelangelo aynı zamanda takımın da en obur üyesi olarak bilinmektedir. Çizgi serinin yaratıcıları Michelangelo'nun ismini bulurken ünlü ressam Michelangelo Buonarroti'den esinlenmiştir.

Donatello. Takımın bilim insanı olan Donatello, Ninja Kaplumbağa'lar arasında arası bilimle en iyi olan kaplumbağadır. Şiddetten pek hoşlanmadığı için takım içerisinde şiddete en az başvuran üye Donatello'dur. Bir bo kullanmaktadır ve mor bir bandana takarak diğer kaplumbağalardan ayırt edilir. Çizgi seri yaratılırken Donatello'nun isminin seçimi sırasında ünlü heykeltraş Donatello'dan esinlenilmiştir.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR'IN USTASI

Ninja kaplumbağaların ustası mutant bir faredir. "Splinter usta" adıyla bilinen bu fare aynı zamanda çizgi dizide büyük bir savaşçı olarak yer alan Hamato Yoshi'nin evcil faresidir ve ninja kaplumbağalara öğrettiği ninjitsuyu Hamato Yoshi'yi izleterek öğrenmiştir.

Splinter ustanın, usta olması ise şu şekilde olmuştur; Ninja kaplumbağalar ve Splinter ustanın en büyük düşmanı olan Shredder, Splinter ustanın sahibi olan Hamato Yoshi'yi öldürmüştür ve Hamato Yoshi'nin klanının başına geçmiştir. Bunun üzerine Splinter usta, Shredder'dan intikam alabilmek için bu 4 mutant kaplumbağayı iyilik yardımıyla eğitir. Böylece "Splinter usta" halini alır.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR'IN DÜŞMANI

Aslında Ninja kaplumbağaların tek bir düşmanı yoktur. Sürekli kötülerle savaşır ve iyi birer ninja olabilmek için eğitim alırlar. Ancak en büyük ve en ezeli düşmanlarından bahsetmek gerekirse, Ninja kaplumbağaların en büyük düşmanı; Splinter ustanın sahibi olan Hamato Yoshi'yi öldüren ve Hamato Yoshi'nin klanının başına geçen Shredder'dır. Diğer ezeli düşmanları ise Krang diğer bir adıyla Beyin'dir.

Ninja kaplumbağaların beyaz perdeye uyarlanan filmlerinden birinde Krang ile Shredder'ın yardımcıları olan Rocksteady ve Bebop birlikte çalışmakta ve Ninja kaplumbağalar ile Splinter ustaya meydan okumaktadır.