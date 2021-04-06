Ninja Kaplumbağalar İsimleri - Ninja Kaplumbağalar'ın Adları Nereden, Kimden Geliyor?

Ninja Kaplumbağalar çizgi romanında ninjitsu bilen 4 tane mutant kaplumbağanın yaşadıkları anlatılmaktadır. Çizgi seri, iyi ve kötü kavramlarını açıklamaya, nasıl iyi bir ninja olur sorusuna yanıt vermeye çalışmaktadır. Ninja kaplumbağaların isimleri oldukça değişik olduğu için birçok insan bu isimlerin nereden geldiğini merak etmektedir.
NİNJA KAPLUMBAĞALAR İSİMLERİ
Ninja kaplumbağalar adları, aslında oldukça ünlü kişilerden alınmıştır. 4 farklı kaplumbağa, isimlerini, yaşamış 4 büyük kişiden almaktadır. Ninja Kaplumbağaların isimleri ise şöyledir:
NİNJA KAPLUMBAĞALAR'IN USTASI
Ninja kaplumbağaların ustası mutant bir faredir. "Splinter usta" adıyla bilinen bu fare aynı zamanda çizgi dizide büyük bir savaşçı olarak yer alan Hamato Yoshi'nin evcil faresidir ve ninja kaplumbağalara öğrettiği ninjitsuyu Hamato Yoshi'yi izleterek öğrenmiştir.
Splinter ustanın, usta olması ise şu şekilde olmuştur; Ninja kaplumbağalar ve Splinter ustanın en büyük düşmanı olan Shredder, Splinter ustanın sahibi olan Hamato Yoshi'yi öldürmüştür ve Hamato Yoshi'nin klanının başına geçmiştir. Bunun üzerine Splinter usta, Shredder'dan intikam alabilmek için bu 4 mutant kaplumbağayı iyilik yardımıyla eğitir. Böylece "Splinter usta" halini alır.
NİNJA KAPLUMBAĞALAR'IN DÜŞMANI
Aslında Ninja kaplumbağaların tek bir düşmanı yoktur. Sürekli kötülerle savaşır ve iyi birer ninja olabilmek için eğitim alırlar. Ancak en büyük ve en ezeli düşmanlarından bahsetmek gerekirse, Ninja kaplumbağaların en büyük düşmanı; Splinter ustanın sahibi olan Hamato Yoshi'yi öldüren ve Hamato Yoshi'nin klanının başına geçen Shredder'dır. Diğer ezeli düşmanları ise Krang diğer bir adıyla Beyin'dir.
Ninja kaplumbağaların beyaz perdeye uyarlanan filmlerinden birinde Krang ile Shredder'ın yardımcıları olan Rocksteady ve Bebop birlikte çalışmakta ve Ninja kaplumbağalar ile Splinter ustaya meydan okumaktadır.