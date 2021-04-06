Öğretmen Eş Anlamlısı Nedir? TDK ile Öğretmen Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı öğrenciler ve bilgi edinmek isteyenler tarafından merak edilerek Öğretmen Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Kelime anlamı olarak özel ve resmi kurumlarda her yaş grubundan kişiye eğitim öğretim yaşamlarında kılavuzluk etme görevini yerine getiren kişiler olarak açıklanan ve Oldukça kutsal bir mesleği ifade eden Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükle ilgili detaylar bu bu başlık altında yer alıyor.

ÖĞRETMEN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Öğretmen kelimesinin, Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde verilere göre eş anlamlısı (anlamdaşı) muallim ve muallimedir. Muallim kelimesi daha çok eski Türkçe'de kullanılıyor olsa da günümüzde de halen öğretmen kelimesi yerine kullanımı devam etmektedir.

Öğretmen kelimesinin İngiliz dilindeki karşılığı ise teacher ve instructor'dır.

ÖĞRETMEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?